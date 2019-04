Cerimonie, pranzo a base di tortellini e concerti: il programma del 25 Aprile a Modena

La giornata della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, dopo la messa alle 10 in Duomo officiata dall’Arcivescovo Erio Castellucci, l’omaggio al Sacrario della Ghirlandina e la manifestazione istituzionale in piazza Grande, si caratterizza quest’anno per un pranzo popolare in una nuova sede e con nuovi protagonisti delle preparazioni e del servizio. Saranno infatti i ragazzi e le ragazze autistici dell’associazione Aut Aut a preparare i tortellini nella loro casa-bottega del Tortellante all’ex Mercato di via Ciro Menotti 137, dove alle 13 si apparecchia per far festa “con le gambe sotto al tavolo”, in collaborazione con l’Osteria del tempo perso, ristorante della polisportiva Modena Est. Sulle grandi tavolate collettive saranno serviti i tortellini in crema di parmigiano del Tortellante e a seguire arrosti misti con patate arrosto e insalata (si può anche richiedere un secondo vegetariano), tris di dolci, vino bianco e nero al prezzo popolare di 15 euro (prenotazioni fino a esaurimento posti entro il 23 aprile alle 13 via e-mail a segreteria@istitutostorico.com o al tel. 059 242377).

Di nuovo in centro, nel pomeriggio alle 14.30 per la sfilata della Banda cittadina da largo Garibaldi a piazza Torre, dove i musicisti si esibiranno in concerto.

Alle 16.30 in piazza XX settembre la “Festa per tutti” tra parole e musica intitolata quest’anno “Esercizi di libertà” con Ottavia Piccolo (in collaborazione con Ert), introdotta da Vittorina Maestroni, presidente del Centro documentazione donna. A seguire il concerto di Alberto Bertoli. L’iniziativa, gratuita, è a cura di Istituto storico e Cdd con il sostegno di imprese di Legacoop (Assicoop e Unipolsai, Coptip, Abitcoop, Casa Modena).

Un altro “Pranzo resistente” si svolge alle 12.30 alla Palestra Marzaglia Nuova, in via dell’Aratro 42/a, a cura di Usd Nuova Marzaglia.

Festa del 25 aprile anche con il Quartiere 2 al Circolo XXII aprile di via Donati 120, con il saluto alle 15 di Aude Pacchioni, già presidente provinciale Anpi e intervento dei ragazzi del doposcuola del Gvc-Gavci della Crocetta; alle 15.30 “Canti popolari per la libertà”, concerto con Fabio Bonvicini e Francesco Benozzo.

Esposizione dei manufatti dell’associazione Il Gomitolo e mostra sulla Resistenza.

Altra Festa del 25 aprile, col Quartiere 3 dalle 16 alle 20 al Parco della Resistenza “Il Parco, la Cultura, il Gioco per festeggiare insieme la Liberazione” con la liberazione degli uccellini provenienti da operazioni di antibracconaggio a cura del Centro Soccorso Animali “Il Pettirosso”. Alle 18 la conferenza “I Treni della Felicità”, l’accoglienza a Modena ai tempi della guerra. Dalle 16 alle 20 “Giovani lettori per il 25 Aprile”, mostra a cura dell’Istituto Storico, Spazio libreria, Laboratori per bambini, Oasi delle Associazioni e Punto ristoro con gnocco fritto. Dalle 16 alle 19 “Bioblitz: Naturalista per un giorno”. In caso di maltempo la conferenza, la libreria e la mostra, si svolgono alla Polivalente Morane di via Morane 361.