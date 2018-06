Cinema sotto le stelle, la rassegna al parco Vistarino di Sassuolo

Torna anche quest’anno,come ormai tradizione, alla corte diVilla Giacobazzi nel ParcoVistarino,“Cinema Sotto le Stelle”: la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e organizzata da Boiardo G&O. Quali sponsor della ras- segna si confermano il Gruppo Hera, la multiutility del territorio che gestisce servizi ambientali, idrici ed energetici in oltre 350 comuni in Emilia-Romagna, Marche eTriveneto e la Regione Emilia Romagna che,con il progetto EnERfgie diffuse,celebra l’anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Da lunedì 25 giugno fino a mercoledì 29 agosto tornano i titoli che hanno rappresentato il meglio della stagione cinematografica, presentati nell’incantevole ParcoVistarino, uno dei luoghi più amati dai sassolesi. La prima serata di proiezione avrà ingresso gratuito e sarà dedicata all’artista Edith Piaf: è prevista infatti la proiezione del film a lei dedicato (“La vie en rose”, 2007) che va così a precedere un evento di musica e parole, proposto dall’Associazione culturale “Artemisia” per il 28 giugno sempre presso la Corte diVilla Giacobazzi. L’offerta comprende la rassegna principale,coi titoli di maggior suc- cesso e, nelle serate del martedì, il ciclo di film dedicato all’animazione e al fantasy.

Oltre a quella principale, l’edizione 2018 propone le rassegne“sguardi d’autore”, quest’anno dedicata all’immensa Anna Magnani, a centodieci anni dalla sua nascita,con 3 pellicole che la vedono prota- gonista, e 4 film recentemente restaurati digitalmente dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, CSC-Cineteca Nazionale e Coproduction: si tratta di appuntamenti, a ingresso gratuito, a quali si aggiungono due produzioni regionali, due documentari di registi emiliano-romagnoli. La rassegna dedicata ad Anna Magnani sarà introdotta da una presentazione curata dagli organizzatori. Il cinema sotto le stelle si conferma quindi un luogo di cultura,confronto e incontro anche per il 2018.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21,30; il costo del biglietto sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate.