Tre linguaggi artistici, tre appuntamenti a La Tenda. Una settimana tra cinema, danza e graphic novel

Cinema, graphic novel e danza. Tre linguaggi artistici per tre appuntamenti, giovedì 21, venerdì 22 e domenica 24 novembre, in programma alla Tenda dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, in viale Monte Kosica.

Giovedì 21 novembre alle 20:30, terzo appuntamento di “Follia e Dintorni” a cura di Rosa Bianca, la rassegna cinematografica, che esplora tematiche legate alla salute mentale. Con introduzione di Valentina Carnevali e Matteo Palmi, si proietta “È solo la fine del mondo” (2016) di Xavier Dolan. Il film racconta le dinamiche personali della famiglia del drammaturgo Louis che, prossimo alla morte, ritorna a casa dopo un'assenza di 12 anni, rientrando in seno a una famiglia che lo attende tra premurosità e isteria, in un riscoprirsi di rapporti incrinati dal tempo e dall'assenza.

Venerdì 22 novembre alle 21 è invece la volta di un nuovo dialogo con l'autore a cura di “L'Asino che vola”. Ospite della serata è Otto Gabos - pseudonimo di Mario Rivelli (Cagliari, 1962), artista, illustratore e scrittore – che in dialogo con Stefano Ascari presenta la sua graphic novel “Gustav Klimt. La bellezza assoluta” (Centauria, 2019): mentre infuria l’inferno della Prima guerra mondiale, Gustav Klimt ha raggiunto la fama suprema, ma muore improvvisamente qualche mese prima del crollo dell’Impero. Il contrasto tra la bellezza delle sue opere e la catastrofe di un popolo è il simbolo di un sistema imploso che decreta la fine di tutte le avanguardie artistiche. Le implicazioni con la psicanalisi raccontano un artista a metà tra due epoche e l’inizio di una nuova era nell’arte.

Domenica 24 novembre alle 16 il programma settimanale si chiude con un nuovo incontro dedicato alla cultura hip hop della serie Urban Call, a cura dell'associazione Ore d'aria con ModenaDanza e BlakSoulz dancecrew.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo è online sul sito del Comune e sulla pagina facebook La Tenda.