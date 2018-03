Torna il Cinemamme al Raffaello per godersi il grande schermo con i neonati

Mamme, nonne, tate e papà in sala con i neonati per guardare un film in prima visione tenendo i propri bambini vicino. I mercoledì pomeriggio di marzo al cinema Raffaello di Modena (via Formigina, 380) torna il Cinemamme, progetto di Arci Modena e Cinema Raffaello con il patrocinio del Comune di Modena e di Ausl Modena e il contributo di Hera Comm, che propone film in prima visione in una sala attrezzata per ospitare mamme e bambini piccoli, dove si può allattare e tenere le carrozzine vicino.

Prima e dopo il film, incontri informativi con esperti su allattamento, svezzamento, vaccini, disostruzione pediatrica, benessere delle mamme in collaborazione con Ausl Modena, Croce Rossa Italiana Comitato di Modena e Sos Mama. Il progetto nasce per rispondere all’esigenza di creare socialità e condivisione in un momento della vita, i primi mesi di maternità, dove spesso le donne si trovano sole ad affrontare problemi e preoccupazioni e hanno difficoltà a conciliare i nuovi ritmi con quelli della società che le circonda. Il Cinemamme vuole unire una proposta culturale ad una più informativa, offrendo l’opportunità di conoscere altre mamme e passare del tempo insieme. Con la tessera Arci il biglietto costa solo 4 euro.

La rassegna inizia il 14 marzo con “Lady Bird” di Greta Gerwig, storia di una liceale che vuole iscriversi ad un college ma le mancano alcuni crediti, e di come la scelta di frequentare un corso di teatro le cambierà la vita. Il film ha vinto 2 Golden Globes e ottenuto 5 candidature a Premi Oscar e 3 a BAFTA. Al termine del film incontro su “Mamma e donna, insieme di può?” con l’ostetrica Giovanna Faggiano e lo psicologo Giorgio Penuti di Ausl Modena. Il 21 marzo si continua con “Metti la nonna in freezer”, commedia con Miriam Leone e Fabio De Luigi, in cui una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna rischia di perdere tutto dopo la morte dell’anziana, e la situazione si complica dopo l’incontro con l’incorruttibile e maldestro finanziere Simone. A seguire lezione sulla disostruzione pediatrica con gli operatori della Croce Rossa Italiana Comitato di Modena.

Chiude la rassegna il 28 marzo “La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro, miglior film, regia, colonna sonora originale e scenografia agli Oscar 2018 e vincitore anche a Venezia, ai Golden Globes e ai BAFTA. Il film, ambientato in America durante la Guerra Fredda, racconta di Elisa, donna delle pulizie che lavora in un laboratorio governativo, e di come l’arrivo di un misterioso essere che vive nell’acqua risvegli le sue emozioni più profonde. Dopo il film, incontro sui vaccini con i pediatri dell’Ausl di Modena. Per tutti gli appuntamenti, dalle 15 in sala quattro chiacchiere tra mamme su allattamento, svezzamento e logopedia con le volontarie di Sos Mama.

Cinemamme è promosso da Arci Modena e Cinema Multisala Raffaello con il patrocinio del Comune di Modena e dell’Ausl di Modena, in collaborazione con Croce Rossa Italiana comitato di Modena e Sos Mama e con il contributo di Hera Comm. Il programma completo è consultabile sul sito www.arcimodena.org o sulla pagina Facebook Cinemamme Modena.