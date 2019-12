"Classico Natale", la rassegna di concerti di AGO prosegue con il Modena Trumpet Trio

Prosegue ad AGO Modena Fabbriche Culturali la rassegna di concerti da camera ‘Classico Natale’, promossa in collaborazione con l’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli di Modena.

Domenica 22 dicembre, si esibirà nella Chiesa di San Nicolò (con ingresso da viale Berengario 20) il "Modena Trumpet Trio", composto da Silvia Caleffi e Camilla Cattivelli alla tromba e Natale Gulotta al flicorno. Il concerto inizia alle 17 ed è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Il programma del concerto prevede una prima parte prettamente natalizia, con i brani White Christmas, Deck the Hall, Let it snow e Jingle Bells, e una seconda parte più varia, con musiche di Francois Couperin (1668-1773), Scott Joplin (1868 – 1917) e Otto Heinrich Noetzel (1909-1987).

La rassegna Classico Natale proseguirà domenica 29 dicembre con un duo di flauto e chitarra composto da Maria Carla Zelocchi e Luca Pedretti. I concerti si concluderanno il 5 gennaio. Il programma completo è disponibile sul sito web.