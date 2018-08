Emma Marton & the graces al Coccobello 2018

In occasione di Coccobello 2018 giovedì 2 agosto alle ore 22, presso il Chiostro di San Rocco in Via San Rocco 5 a Carpi concerto di Emma Morton & The Graces, un’artista dalle origini scozzesi (ormai italiana) davvero particolare con il suo gruppo. Emma Morton & The Graces è una delle band più quotate del panorama nazionale e internazionale, con un live di grandissima intensità. Il gruppo presenterà alcuni pezzi dell’ultimo Album Bitten by the Devil e alcuni riarrangimenti di brani di cantautori maschili come Bob Dylan, Leonard Cohen e Nick Cave.

La musica di Emma Morton & The Graces è una musica popolare che racconta esperienze vissute con il desiderio di lanciare un messaggio sociale. Parla del diritto alla libertà di ciascuno di noi di vivere senza violenza, oppressione e manipolazioni da parte degli “alti poteri”. Un suono di ispirazione jazz e blues caratterizzato da frequenti improvvisazioni. Una musica che è un misto tra folk, jazz e blues con influenze moderne di pop e contaminazioni scozzesi, soprattutto nella parte vocale. Emma canta volutamente in dialetto scozzese per valorizzare le sue origini e la sua terra. Il suo stile si lega alla tradizione afro americana storicamente collegata a quella della Scozia. Nel concerto c'è uno scambio diretto con il pubblico che viene travolto da un suono caldo che colpisce in faccia e avvolge come un’onda.