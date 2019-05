Coffee sketches a Spezzano con il gruppo IMPROva

Il gruppo IMPROva, dopo otto mesi di duro e divertente lavoro, si appresta a calcare il palco per il saggio di fine corso primo livello, diretto dall'insegnante e attore Gino Andreoli. Sarà uno spettacolo scoppiettante ed emozionante allo stesso tempo dove tutto potrà accadere. I timori della prima volta, mischiati all'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco per divertirsi e divertire. Giovedì 23 Maggio ore 21:00 saliranno sul palco Elisa Baldi, Lara Fantini, Teresa Fattuzzo, Alice Fiorini, Luisa Ialea, Matteo Manganelli, Carlo Alberto Montorsi, Mimma Napolitano, Martha Naudascher, Serenella Neri, Cristina Nizzoli, Anna Puviani, Paola Raffaella, Federico Tassinari e Daniela Ali Zaffaina. Vi aspettiamo!