"Il rimore dei passi", il libro di Luca Ispani alla Collettiva di Circol Art

Continua con successo la Collettiva di Circol Art nel locale di Via Giardini di fianco al Cinema Mac Mazzieri a Pavullo. Aperta tutti i giorni fino al 15 settembre dalle ore 17 alle 23 e il sabato e domenica anche Il mattino dalle 10 alle 12. Sono tredici gli artisti presenti, fra pittori e fotografi, oltre a un omaggio all'artista pavullese Gianni Rovandi da poco scomparso.

Sabato 31 agosto alle ore 17 prevista la presentazione del libro "Il rumore dei passi" del poeta Luca Ispani.

Luca Ispani nasce a Modena il 19 maggio 1979. Autentico divoratore di libri entra ben presto a contatto con la poesia e se ne innamora: a soli 8 anni vince il primo premio di un concorso giovanile in Veneto indetto da una radio locale. Vincitore e segnalato in numerosi premi nazionali e internazionali, approfondisce lo studio di diversi autori, tra i quali : Whitman, Ginsberg, Corso ed è affascinato dal movimento della beat generation e il suo legame con la musica jazz di cui è appassionato. Negli ultimi vent'anni si interessa alla paesologia, cercando con i suoi scritti di sensibilizzare sulla vita nei campi e sull'Appennino modenese da cui proviene. I suoi esempi provengono da Celati, Arminio, Scoltellaro e Alfonso Guida . Nel 2004 comincia la sua esperienza di letture poetiche nei festival di arte di strada. Dal 2014 al 2015 ricopre il ruolo di vice-presidente presso l'associazione culturale “i poetineranti “. Collabora con il collettivo di poesia nazionale “Bibbia d'Asfalto” dal 2014 al 2016. Da qualche mese segue il progetto “Grungeart” che é la creazione di un vero e proprio spettacolo basato su testi performanti,musica e arte visiva riconducibili al movimento “grunge”dei primi anni ’90. Parecchi suoi testi sono stati tradotti negli Stati uniti ,in Messico e in Australia. “



La mostra è collegata al Campionato Mondiale di volo a vela che si svolge all'aeroporto di Pavullo dal 31 agosto al 15 settembre.