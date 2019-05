"Colpo di reni al Giro d'Italia", Mauro Colombo presenta a Carpi il suo nuovo libro dedicato al ciclismo

Martedì 21 maggio alla Libreria Fenice di Carpi, a partire dalle 18.45, si terrà la presentazione del libro "Colpo di reni al Giro d'Italia": parteciperanno l’autore Mauro Colombo, i giornalisti Leo Turrini, “firma” del Quotidiano Nazionale (Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino) e opinionista di Sky Sport e Sergio Meda, già inviato della Gazzetta dello Sport e capo ufficio stampa del Giro. A guidare l’incontro-dibattito sarà Antonio Pignatiello.

Fabrizio Roversi è un corridore bolognese giunto all’epilogo di una carriera non priva di vittorie importanti, ma durante la quale comportamenti non sempre esemplari ne hanno condizionato il rendimento agonistico e la vita personale. Mentre corre il Giro d’Italia come gregario di una giovane promessa, le ombre del suo passato tornano a incombere e a prefigurare un epilogo inglorioso, che solo un colpo di scena, o, meglio “di reni”, potrà scongiurare.

Fabrizio Roversi è il protagonista di Colpo di reni al Giro d’Italia, romanzo di Mauro Colombo (Bolis Edizioni), da pochi giorni in libreria. Terzo romanzo che Colombo dedica al ciclismo - dopo L’ora del Fausto (2013, Premio Selezione Bancarella Sport 2014, vincitore del Concorso letterario nazionale del Coni 2014) e Romanzo giallo. Felice Gimondi e il Tour del 1965 (2015) - martedì 21 maggio contribuirà ad animare l’attesa della “corsa rosa” a Carpi, da cui l’indomani scatterà l’undicesima tappa, diretta a Novi Ligure.