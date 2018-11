"Come quando fuori piove e le pozzanghere fanno l'arcobaleno", giovani attori all'Ovestlab

Lo spettacolo "Come quando fuori piove e le pozzanghere fanno l'arcobaleno" è il risultato del quarto anno di laboratorio del Teatro del Limone che vede come attori un gruppo di ragazzi tra gli 12 e i 17. Il progetto è iniziato con un'elaborazione collettiva del testo, per dare ai ragazzi la possibilità di approcciarsi al copione in una forma nuova. Insieme lo si è attualizzato, modificando termini e modi di dire. Lo spettacolo tratta le esperienze di un adolescente, alle prese con i problemi di tutti i giorni: la scuola, i compagni, la famiglia, le ragazze.

