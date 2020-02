Progetto "Ambulanza pediatrica", serata benefica al Teatro Storchi

L'associazione Biblioteca del Gufo, in collaborazione con il Team Enjoy, vuole donare un'ambulanza "a misura di bambino" al 118 Modena Soccorso. Sarà un'ambulanza attrezzata con presidi espressamente studiati per i piccoli pazienti, decorata all'interno con i disegni fatti dai bambini del Reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico e sarà a disposizione per tutta la provincia di Modena.

Per raccogliere parte dei fondi necessari è stata organizzata una serata al Teatro Storchi il prossimo 11 febbraio, all'insegna della musica e dello spettacolo. Ospite d'eccezione sarà Francesco Baccini.

Info e prenotazioni: 392.3254847, team.enjoy.modena@gmail.com