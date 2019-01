Cisco in concerto al Kalinka di Carpi

Cisco, la storica voce dei Modena City Ramblers sarà in concerto il 5 Gennaio, al Circolo Arci Kalinka in via Tassoni 6 a Carpi, dalle ore 22.00. Più di 25 anni di storia del folk italiano, prima con la storica band poi con un percorso solista che lo ha visto protagonista di tanti album e tanti tour su e giù per lo stivale.

Una serata speciale, al Kalinka, una festa - concerto, come succede da un po' di anni, con il concerto di Cisco e tanti ospiti che verranno a fare festa, dove divertirci e scambiarci gli auguri di un felice anno nuovo!