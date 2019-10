Dagli USA a Modena, Jake Clemons live sul palco dell'OFF

Venerdì 1° novembre l'OFF di Modena presenta "Jake Clemons live". Il cantautore e polistrumentista statunitense arriva in Italia per presentare il suo ultimo album “Eyes on the Horizon “. L'apertura della serata è prevista per le ore 21.30.

Dopo il mini tour estivo che l’ha portato in giro per il nostro paese, Jake Clemons, nipote di Clarence Clemons, storico sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen, ha ufficialmente presentato lo scorso 6 settembre il suo nuovo album Eyes on the Horizon. Per presentare questo ultimo lavoro il cantautore e polistrumentista statunitense sarà impegnato in un tour che lo porterà in Europa e in Italia per due appuntamenti, primo dei quali quello modenese.

Eyes on the Horizon è il seguito di Fear + Love uscito nel 2017 e che si è fatto notare dalla critica grazie al brano Democracy, reinterpretazione del classico di Leonard Cohen e Consumption a Town, registrata con l’accompagnamento alla chitarra di Tom Morello. In questo nuovo lavoro Clemons ha registrato le parti di chitarra, tastiere e sassofono, e si è avvalso della collaborazione di Jake Hull e Eddie Kramer, leggendario produttore di Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton, The Rolling Stones, David Bowie, The Beatles e molti altri.

Nonostante abbia ereditato il prestigioso posto di sassofonista nella E Street Band di Bruce Springsteen, Clemons ha deciso di portare avanti la sua carriera senza dare niente per scontato. «Analizzo la mia vita attraverso la musica e spero ci sia sempre una crescita in tutto quello che faccio», dichiara Jake. «Quest’album è molto diverso da ciò che ho fatto finora. Il lavoro precedente rifletteva un punto di vista personale e interiore, mentre Eyes on the Horizon è molto più proiettato all’esterno e si rivolge ai problemi e alle difficoltà che troviamo nel mondo di oggi».

Sono disponibili i biglietti in prevendita online su Mailticket Italia e a Modena da Dischinpiazza. Posto unico in piedi: € 15,00 + prev. / € 18,00 in cassa prima del concerto. Ingresso riservato ai soci dell’associazione Culturale Stòff.