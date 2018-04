Pavullo, concerto jazz al Teatro Mazzieri

Cinque grandi nomi della musica jazz italiana e internazionale insieme per celebrare uno dei più importanti cantautori italiani. Così si può riassumere Pensieri e parole – Omaggio a Lucio Battisti che andrà in scena giovedì prossimo 12 aprile 2018 alle ore 21.00 al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano, in chiusura della Stagione teatrale 2017/2018 affidata per il terzo anno consecutivo al Circuito Multidisciplinare Regionale dell'Emilia Romagna di ATER – Associazione Teatrale Emilia-Romagna.