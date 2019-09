Concerto lirico con gli allievi della masterclass del Maestro Leone Magiera

A partire da giovedi prossimo 26 settembre, e fino a domenica 29, Modena torna ad ospitare un evento di carattere internazionale quale la Masterclass per cantanti lirici e Maestri accompagnatori al pianoforte tenuta dal grandissimo Leone Magiera, pianista e grande amico di Luciano Pavarotti e di tanti altri artisti, nonche' direttore d'orchestra.

Il progetto nasce sotto l'egida dell'Associazione Artistico Culturale Actea, che gia' l'anno scorso ebbe l'idea di organizzarla direttamente in una scuola media cittadina con una importante sinergia fra artisti e studenti interessatissimi a questo evento. Questo anno la masterclass del M° Leone Magiera verra' svolta in un contesto più istituzionale, ovvero l'Auditorium della Corale Rossini, nel quale si svolgera' anche il concerto finale.

La citta' di Modena ha quindi l'ennesima occasione per respirare la "Grande lirica" , e connotarsi siempre di piu' come "citta' del Belcanto".

Nel frattempo l’Associazione ACTEA è attiva nella preparazione della seconda edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Nicolaj Ghiaurov” la cui serata finale si terrà presso il Teatro Pavarotti il prossimo 11 dicembre alle ore 20.

In occasione del novantesimo anniversario dalla nascita del M° Ghiaurov, l’Associazione ACTEA il prossimo 1 dicembre ricorderà il grande basso, modenese d’adozione, in una serata a lui dedicata.

Come già anticipato, la cittadinanza è invitata già domenica prossima ad ascoltare numerosi artisti provenienti da ogni parte del Mondo (Georgia, Giappone, Spagna, Croazia, Russia etc.) che si esibiranno sotto l’attenta guida del M° Leone Magiera per un evento gratuito che si terrà presso l’Auditorium della Corale Rossini sita in via Borri 30. La cittadinanza è invitata.