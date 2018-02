Concerto lirico degli allievi della Masterclass Internazionale di Maurizio Scardovi

A Modena, città del belcanto, si terrà martedi 20 febbraio il concerto conclusivo della Masterclass Internazionale di Canto Lirico ad alto perfezionamento artistico tenuta dal famoso didatta Maurizio Scardovi, noto per essere uno dei più importanti agenti europei e presidente di Punto Opera Management, rappresentante di numerosi artisti di calibro mondiale. Al concerto parteciperanno dieci cantanti lirici provenienti da molti paesi stranieri (Georgia, Armenia, Lituania, Spagna etc.) e da numerose parti d’Italia.

L’organizzazione dell’evento è a cura di ACTEA, neonata Associazione Artistico Culturale modenese, protagonista nell’ultimo anno di importanti manifestazioni e che annovera partecipazioni ad eventi di carattere artistico, anche in campo internazionale. Infatti, solo pochi mesi fa Actea è stata protagonista insieme al suo Direttore Artistico, il Tenore Gianni Coletta, in Messico e negli Stati Uniti. L’evento è stato realizzato con la partecipazione di Lenzotti Strumenti Musicali e con il patrocinio del Comune di Modena.

Proprio a Highland Park, nei pressi di Chicago, Gianni Coletta e Actea hanno preso parte al Focus on the Arts, un’ importantissima rassegna musicale che coinvolge numerosi artisti provenienti da tutto il mondo, riscuotendo ampi successi. Durante la tournée, Actea ha incontrato la più antica comunità di modenesi nel mondo che si trova ad Highwood (Illinois) e che annovera tra i propri soci molti modenesi trasferiti in America nel dopo guerra e provenienti, soprattutto, dalle località di montagna della nostra provincia (Pievepelago, Fanano, Pavullo etc.). Questa è stata un’importante occasione che ha avvicinato i nostri emigrati alla città di Modena. La voce del tenore Gianni Coletta e le melodie del canto hanno reso questo evento indimenticabile per i nostri connazionali d’America.

La Masterclass del M° Scardovi fa seguito al successo ottenuto in occasione della precedente edizione realizzata lo scorso mese di novembre. Anche in questa occasione l’evento si concluderà con un concerto degli allievi che eseguiranno le più belle arie del panorama artistico mondiale di autori quali Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini e si terrà martedi 20 febbraio alle ore 20.00 presso uno dei più importanti punti di riferimenti della musica a Modena, Lenzotti Strumenti Musicali, in via Emilia Est 885/A 26 con inizio alle ore 20.30 e ad ingresso libero. Gli appassionati del belcanto, e la cittadinanza tutta, sono invitati.