Bobby Watson e Andrea Pozza, live recording session allo Smallet Jazz Club di Modena

Questa sera una serata d’eccezione allo Smallet Jazz Club di Modena! Infatti l’8 luglio si registrerà il primo CD prodotto dalal Associazione Amici del Jazz di Modena , in collaborazione con Abate Road , Lo studio di Claudio Morselli, Modena Centrale

Il pubblico sarà selezionato e dovranno garantire un ascolto attento e il rispetto per la registrazione.

Nella copertina del disco metteremo i nomi di tutte le persone che parteciperanno e quando il disco sarà pronto sarà possibile acquistarlo al prezzo speciale di € 10,00 per una tiratura limitata.

Bobby Watson Dalle esperienze con Art Blakey negli anni 70 a oggi, Bobby Watson ha conosciuto generazioni di musicisti, moltiplicando collaborazioni e esperienze, grazie alle quali è ormai parte della storia del jazz. Alto sassofonista, ma anche compositore e didatta, viene da Kansas City, una delle città dove il jazz è nato. Matricola della Miami University insieme a Jaco Pastorius, Pat Metheny e Bruce Hornsby, dopo la laurea punta su New York City, dove, dal 1977 al 1981, è direttore musicale dei Jazz Messengers, significativa esperienza al fianco di Art Blakey che lo consacra, facendolo entrare nell’Olimpo del jazz: «Fu lui a insegnarmi che non dovevo cercare di esprimere tutto me stesso in un unico assolo».

Andrea Pozza debutta a soli 13 anni, negli anni ha avuto una intensa attività concertistica che lo ha portato ad affermarsi come uno dei pianisti più richiesti del jazz Italiano. Ha collaborato stabilmente con Gianni Basso e ha fatto parte del quintetto di Enrico Rava dal 2004 al 2008, incidendo per ECM the Words nad the Days,

Pozza ha anche una notevole esperienza in campo internazionale, dalle collaborazioni con grandi musicisti come Harry “Sweet” Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Phil Woods, Gerge Coleman, Scott Hamilton, Lee Konitz, Sal Nistico

CONCERTO A PAGAMENTO € 15,00 RIDOTTO AMICI DEL JAZZ € 12,00

POSTI DISPONIBILI 80 MASSIMO



Giulio Vannini

amicideljazzdimodena@gmail.com

tel: 345 7902481

PER INFO E PRENOTAZIONI CENE

+39 059 580 0151