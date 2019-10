Leo Brouwer compie 80 anni, a Palazzo dei Musei un concerto per il compleanno del chitarrista cubano

Due giovani chitarristi allievi dell’Istituto superiore musicale Vecchi-Tonelli sono i protagonisti di un incontro dedicato al musicista cubano Leo Brouwer, in programma giovedì 24 ottobre alle 17.30 all’Archivio storico comunale di Palazzo dei Musei.

A rendere omaggio tra gli antichi documenti allo straordinario chitarrista cubano nella ricorrenza del suo ottantesimo compleanno, sarà il duo chitarristico formato da Lorenzo Pampaloni e Luca Pedretti. I due eseguiranno, oltre a musiche di Brouwer (Micropiezas per due chitarre), anche musiche di Johann Sebastian Bach (Suites BWV 996 e BWV 1007).

L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, rappresenta una occasione per ascoltare brani musicali del repertorio chitarristico internazionale sia antico che contemporaneo, e scoprire o riascoltare la straordinaria musica di Brouwer, che in un'intervista disse: “Non vedo e non sento nessun limite nella chitarra. La considero una piccola orchestra, praticamente perfetta”.

Seguirà il concerto una breve visita all'Archivio Storico e alla mostra in corso “Nomen Omen. Le carte delle identità”.

Informazioni al tel. 059 203450; online sul sito del Comune di Modena.