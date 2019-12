Spi Cgil, torna il tradizionale Concerto di Natale al Teatro Storchi

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale concerto augurale che da ormai 24 anni il sindacato pensionati Spi Cgil di Modena offre per Natale ai propri attivisti e attiviste.

Martedì 17 dicembre presso il Teatro Storchi di Modena, con inizio alle ore 20.45, si terrà lo spettacolo di musica-teatro “Bello Ciao” di Vito e il viaggio nel Beat italiano con il gruppo “Quelli del Lunedì”.

Il progetto-spettacolo one-man-show di Vito è dedicato alla Resistenza vista dalla parte delle donne, in chiave comica ma non superficiale. Vale a dire col suo spessore di esperienza storica e antropologica. Si parla del territorio bolognese, ma non vuole essere uno spettacolo locale, anzi una sorta di Bologna-Italia.

A seguire il gruppo “Quelli del Lunedì” che ci porteranno in un viaggio nel Beat Italiano attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Il gruppo si forma qualche anno fa nella bassa modenese ed è composto da musicisti di comprovata esperienza che hanno riscoperto un repertorio originale con brani che ripercorrono il periodo storico dell'Italia musicale.

Il concerto-spettacolo dello Spi/Cgil ha quest’anno come slogan “La libertà siamo noi. Conquistata. Attaccata. Difesa”. La serata sarà preceduta da un breve saluto del segretario dello Spi Cgil Alfredo Sgarbi, della segretaria della Cgil di Modena Manuela Gozzi e del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.

Il concerto gode del patrocinio del Comune di Modena.