Concerto organizzato dall'Unicef al Teatro Pavarotti

Ci sono ancora biglietti disponibili (si possono acquistare alla biglietteria del teatro in corso Canalgrande, tel. 059 2033010, o sul circuito www.vivaticket.it) per la grande serata di musica organizzata dal Comitato Unicef provinciale al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. È in quella sede che giovedì 15 febbraio alle 21 gli spettatori potranno emozionarsi ascoltando la magia del violino del Maestro Uto Ughi accompagnato al pianoforte dal Maestro Marcello Mazzoni, che si esibiscono a sostegno della raccolta fondi per il programma Unicef “Education Uprooted”, indirizzato a sostenere l'istruzione dei minori nei campi profughi e nei centri di accoglienza.

L’iniziativa culturale benefica è stata presentata alla stampa questa mattina, lunedì 12 febbraio, a Palazzo Comunale dal professor Lorenzo Iughetti, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Modena con l’assessora al Welfare Giuliana Urbelli, insieme alla professoressa Fiorella Balli volontaria e tra le coordinatrici del progetto.

L’incasso della serata di giovedì 15 febbraio alle 21, al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena in corso Canalgrande, sarà totalmente devoluto a sostenere l’assistenza ai bambini “sperduti”. Unicef, che lavora per garantire sopravvivenza e sviluppo ai minori nei loro paesi di origine, durante le migrazioni e nei paesi che raggiungono, ha creato spazi a misura di bambino nei campi profughi in Siria e nei paesi limitrofi.

In Italia Unicef assiste le madri ed i bambini non accompagnati, coopera con le Istituzioni per migliorare la protezione dei minori e la socializzazione con i coetanei locali, assicura assistenza legale e psicologica per aiutarli ad affrontare i gravi stress emotivi ai quali sono stati sottoposti, lavora con operatori sociali e mediatori culturali.

Hanno sostenuto generosamente la manifestazione “BPER Banca”, “Gruppo Cremonini” e “Fideuram”.