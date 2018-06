Concerto di pizzica salentina al parco XXII Aprile

Dalla pizzica salentina al reggae passando per il rock e il folk. È la musica tutta da ballare che il gruppo “Nati così” propone nel concerto in programma al parco XXII Aprile sabato 9 giugno, dalle 21. La serata, che fa parte del programma “Vivi il parco XXII Aprile” ed è promossa dal Quartiere 2 in collaborazione con Alchemia, è a ingresso libero.

Sul palco del parco la band suonerà quello che loro stessi definiscono “original rock’n pizzica from Lecce to Modena”: un percorso musicale attraverso la pizzica, la tammurriata, le serenate e i canti di lavoro dove la tradizione italiana si fonde e rinasce nelle sonorità rock e ragamuffin, creando visioni sonore di volta in volta differenti fra loro, ma legate dalla passione e dal rispetto del repertorio popolare del Sud Italia.