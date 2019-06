ShardAfrica, Africa e Sardegna si incontrano sul palco di ArmoniosaMente

È “ShardAfrica”, un originale incontro musicale tra Sardegna e Africa il concerto che martedì 25 giugno alle ore 21.00 apre l’8ª edizione di “ArmoniosaMente”.

Il concerto, promosso in collaborazione con il Comune di Ravarino, si svolge presso la comunità La Lucciola, a villa Bonasi-Benucci a Stuffione di Ravarino (via Giliberti 1013) ed è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Protagonisti sul palco saranno Stephane Ngono, voce e percussioni, Simone Pistis, organetto, armoniche e chitarre e Lorenzo Lepori, alle chitarre. “ShardAfrica” è un progetto nato dal desiderio dei tre musicisti di abbracciare un sentiero musicale comune, un percorso che cambia continuamente il suo tragitto - gira, si allarga, si ferma o accelera, così come si muove la creatività – facendo incontrare e dialogare le culture musicali dell’Africa subsahariana e quelle del Mediterraneo in forme sempre nuove e differenti.

Stephane, Simone e Lorenzo raccontano le proprie radici culturali, i loro percorsi musicali e di vita, e la visione del mondo ad esse legato: le storie e le leggende della propria comunità; l’allontanamento dalla propria casa e dalla propria terra, il viaggio attraverso nuove terre e lo scambio con altre culture, il ritorno a casa, il racconto, la condivisione e lo scambio di esperienze.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso la Villa Castelcrescente, in via Malagoli, 1141 a Stuffione.