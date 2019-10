Dialogo sui Beni Culturali, l'arcivescovo Castellucci a Mirandola

Si terrà nella chiesa di Medolla, domenica 27 ottobre con inizio alle ore 20.45, il primo di tre appuntamenti dedicati ad altrettanti dialoghi sul patrimonio e organizzati dal Comune di Medolla in collaborazione con IBC – Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna. A parlare di “Alle origini del patrimonio: tempo, storia e tradizione cristiana nel pensiero di Agostino di Ippona” saranno Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e il professor Roberto Balzani, ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Bologna e presidente di IBC. Si è scelta la forma del dialogo in quanto parola e ascolto hanno pari dignità, così come capacità di persuasione e riflessione attiva, rispetto del pensiero dell’interlocutore e volontà di mettere in gioco le proprie idee.

“Dialogare sul patrimonio – commenta Alberto Calciolari, sindaco di Medolla – in luoghi che hanno vissuto la dura esperienza del sisma rinvia a inquietudini e sofferenze profonde, ma può anche contribuire a un percorso di riappropriazione di spazi, luoghi, e identità”. Ingresso libero e gratuito.