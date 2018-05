"Vaccini: tra scienza e obbligo", convegno a Campogalliano

Il 19 maggio 2018 l’Associazione Riprendiamoci il Pianeta - Movimento di Resistenza Umana, organizza una giornata di "informazione scientifica e confronto critico sul tema del principio di precauzione, della libertà di scelta e del diritto ad una informazione veritiera". Il convegno dal titolo Vaccini: tra scienza e obbligo si terrà a Campogalliano (MO) presso Hotel Best Western in Via del Passatore, 160.

Programma:

Mattina dalle 9.30 alle 12.30

Vaccini, libertà di scelta e rivoluzione delle coscienze

Massimo Rodolfi – editore e scrittore

Educare alla salute

Azzurra Suffritti – referente commissione RIP Salute

Vaccinarsi o informarsi – tra slogan e scienza

Piera Spagnolo – medico chirurgo e omeopata

Vaccini, autismo e danni neurologici

Giuseppe De Matteis – biologo

Aluminium et vaccins: l’Alliance des Chercheurs et des Citoyens

Didier Lambert – Association E3M – Malades de myofasciite à macrophages

DIBATTITO FINALE

Pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30

Per una scelta terapeutica libera e consapevole

Alessandra Bocchi – presidente Associazione Libera Scelta

Vaccinazioni tra salute e diritto

Dario Miedico – medico legale

Illustrazione delle conclusioni e delle risultanze della commissione di inchiesta

sull’uranio impoverito e vaccini della diciassettesima Legislatura

Ivan Catalano – vice presidente della commissione parlamentare sugli effetti dell’uranio impoverito

Vaccini sì? Vaccini no?

Ezio Bonanni – presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto

L’obbligo vaccinale nel quadro dell’Ordinamento Giuridico

Luigi Isolabella – avvocato in Milano

DIBATTITO FINALE