Psicologia tibetana, meditazione, intelligenza emozionale: Conferenze e Workshop Gratuito

Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 dal 16 Ottobre al 22 Gennaio si aprono conferenze pubbliche e workshop gratuiti sulla psicologia tibetana, sulla meditazione e sull'intelligenza emozionale. La serie di eventi è organizzata dall'Associazione filantropica senza fini di lucro C.E.A. che propone tre incontri di psicologia tibetana, e successivamente un workshop teorico-pratico sulla meditazione e intelligenza emozionale. Il workshop si divide in una parte teorica volta a conoscere i propri pensieri, emozioni, ed a imparare la trasformazione delle impressioni. Queste lezioni aiutano a prepararsi per la parte pratica che prevede esercizi di rilassamento e di meditazione, per poter così riconquistare il nostro benessere psico-fisico.

Ingresso Gratuito. Posti Limitati. Gradita Prenotazione: contatti, prenotazione e info: cea.modena@gmail.com , tel: 338-9940471

Temi trattati durante gli incontri:

PSICOLOGIA TIBETANA

16 ottobre – 30 ottobre

L'affascinante mondo della cultura tibetana ci propone una vasta gamma di insegnamenti volti alla rivalorizzazione dell'essere umano. Si tratta di conoscenze tanto antiche quanto attuali che ci aiuteranno a conoscere noi stessi, ad affrontare i problemi della vita quotidiana, ed a portarci alla comprensione e soluzione delle cause dello squilibrio psicologico.

WORKSHOP: MEDITAZIONE E INTELLIGENZA EMOZIONALE

6 novembre – 22 gennaio

Attraverso la corretta comprensione del nostro mondo interiore possiamo essere in grado di svilupparci a tutti i livelli se affrontiamo il complesso mondo della psiche umana, i nostri pensieri e le emozioni, apprendendo chiavi importanti come la trasformazione delle impressioni, e sviluppando empatia e assertività. Pratiche regolari e semplici come il rilassamento, la Meditazione, l’Auto-Osservazione ed i Mantra possono aiutarci a conoscere meglio ed a controllare i nostri stati mentali ed emozionali durante il giorno. Le chiavi della meditazione Zen e Zazen ci aiutano a raggiungere ciò che si descrive in Oriente come il “Cammino della centralità”, il cammino verso l’autentica felicità e saggezza e come creare un equilibrio nella nostra vita quotidiana.

Il Centro Studi dell’Autoconoscenza (CEA) è un’oranizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è realizzare una profonda esplorazione di tutti gli aspetti della cultura umana dalle sue origini fino ad oggi.