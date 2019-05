Come cercare lavoro online, istruzioni per l'uso in un incontro con l'esperta

Un tempo c’erano le bacheche e il passaparola. Oggi chi cerca lavoro non si può esimere dal web, una delle principali piazze virtuali in cui s’incontrano domanda e offerta, ma anche uno strumento ampiamente utilizzato dai selezionatori per rendere visibili le ricerche di personale e favorire il contatto con candidati in possesso delle competenze richieste.

Oggi il web è il mezzo con cui si possono conoscere e cogliere agevolmente le opportunità del mercato del lavoro e facilitare il contatto con i selezionatori. L'utilizzo di internet è necessario anche per chi in passato era abituato ad altre modalità, come il contatto diretto, la consegna cartacea del curriculum, l'invio per posta. Per chi cerca un’occupazione, per chi non la ha e per chi la vuole cambiare o migliorare, il web permette di cogliere tante opportunità, ma è un mare vasto, in cui sono necessari punti di riferimento specifici.

Lunedì 13 maggio alle 17.30 in Galleria Europa, in piazza Grande 17, Monica Lodi, psicologa del Servizio Orientamento al Lavoro di Er.Go, condurrà un breve incontro sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro online, cioè su come impostare una strategia di ricerca del lavoro con indicazioni su siti, motori di ricerca, portali di annunci, social network, data base mirati, per una ricerca proficua ed efficace.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del ciclo “Città, istruzioni per l’uso” organizzato da Urp ed Informagiovani del Comune di Modena.