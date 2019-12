“Consumàti”: l’incontro di Filcams e Cgil sulle liberalizzazioni del commercio

“Consumàti” è il titolo dell’iniziativa promossa dal sindacato commercio-servizi Filcams Cgil di Modena per giovedì pomeriggio 5 dicembre sul tema delle liberalizzazioni nel mondo del commercio.

L’iniziativa inizia alle ore 14 presso la sede Cgil di Modena (piazza Cittadella, 36).

Introduce i lavori Laura Petrillo segretaria Filcams Cgil Modena.

Sono previsti interventi di delegate Filcams Cgil impiegate nel commercio e di Ettore Ghidoni dell’ufficio Bilanci Cgil Modena che illustrerà dati sullo stato del settore del commercio della provincia di Modena. Segue la tavola rotonda a cui partecipano il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’onorevole Giuditta Pini del PD, Tommaso Leone presidente Confcommercio in rappresentanza di Rete Imprese, Marzio Govoni presidente Federconsumatori, Manuela Gozzi segretaria Cgil Modena e Maria Grazia Gabrielli segretaria generale nazionale Filcams Cgil.



Con questa iniziativa la Filcams Cgil torna ad affrontare il tema delle liberalizzazioni nel commercio a 8 anni dall’entrata in vigore della legge “Salva Italia” del Governo del Monti.



Ad oggi sono 6 le proposte di legge sulla materia depositate in Parlamento e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno più volte avanzato proposte di modifica alla liberalizzazione contenuta nel decreto “Salva Italia”, coinvolgendo le istituzioni e promuovendo iniziative, mobilitazioni e campagne di comunicazione in occasione delle festività.

In particolare, i sindacati chiedono di porre un limite alle aperture incontrollate che in questi anni hanno stravolto il settore e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del commercio. Si chiede anche di escludere la possibilità di aprire in occasione delle festività nazionali, restituendo a questi giorni il valore civile e religioso che è patrimonio della nostra storia e della nostra cultura. Inoltre si chiede di riconsegnare agli Enti locali la prerogativa di determinare quali e quanti nuovi insediamenti commerciali è possibile avviare, infatti questi anni di liberalizzazioni indiscriminate hanno inevitabilmente contribuito ad aumentare i metri quadri di area vendita consumando il territorio con forte impatto sull’ambiente e generando una concorrenza selvaggia i cui costi si stanno scaricando sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro.

Su questi temi le organizzazioni sindacali si confronteranno con i lavoratori e le lavoratrici nelle assemblee che si terranno sabato 7 dicembre a Modena e provincia in 3 strutture del comparto, Ipercoop Borgogioioso Carpi, Esselunga Sassuolo e GD (ex Conad-Leclerc) presso il centro commerciale La Rotonda di Modena.