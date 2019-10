"Scandalo affidi: tra business e ideologia", convegno di Renovatio 21

L'associazione Renovatio 21 torna a parlare dello scandalo affidi con un convegno a Modena, venerdì 18 ottobre prossimo, ore 20.45, presso la Sala Conferenze Giacomo Ulivi, Viale Ciro Menotti 137, Modena. Interverranno, anche in questa sede, diversi relatori.

Fra gli altri, l’On. Galeazzo Bignami, deputato della Camera (FdI) e possibile candidato alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano La Verità e coautore del libro «Bibbiano, i fabbricanti di mostri», che sarà acquistabile durante il convegno.

E ancora l’Avv. Gianni Casale, specializzato in Diritto di Famiglia, un consigliere comunale di Modena, Alberto Bosi, il Dott. Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore, Stefania Mazzocchi - mamma della piccola Perla - e Valeria Bigi, “mamma coraggio”.

Spiegano gli organizzatori: "Un’occasione unica per incontrare ed ascoltare figure istituzionali e veri e propri professionisti, con l’obiettivo di approfondire il sistema ideologico ed economico che ha alimentato questo enorme scandalo a danno delle famiglie e dei bambini. Non si può infatti credere che il business economico sia stato l’unico motore ad alimentare queste tristi vicende: l’ideologia, come la storia spesso insegna, è il pilastro attraverso il quale si incentivano gran parte degli interessi, finanche economici".