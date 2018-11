Un’infrastruttura condivisa per la mobilità ad idrogeno, convegno a Spilamberto

L’Emilia Romagna è una delle zone in Italia con maggior numero di attività economiche e anche per questo, oltre che per una particolare conformazione geografica e climatica, è una zona (insieme a tutta la Pianura Padana) spesso in sofferenza per la qualità dell’aria. Ciò è dovuto essenzialmente al modello di sviluppo economico che si è creato e in particolare al modello di consumo energetico nel settore dei trasporto. Un modello in larga parte basato su combustibili fossili ad impatto negativo sulla qualità dell’aria (gasolio, benzine, in parte metano).

Per questo si propone una riflessione condivisa in un pubblico dibattito per tentare la via di una transizione energetica per l’Emilia Romagna e l’intera pianura Padana, basato sulla sostituzione di combustibili tradizionali con idrogeno, che nei prossimi anni potrà affiancare l’uso diretto di elettricità. Nel Convegno previsto a Spilamberto per il prossimo 29 novembre saranno presentate esperienze europee e discussi scenari di uso dell’idrogeno.

Programma dei lavori:

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Fabrizio Nardini, Assessore all’Ambiente del Comune di Spilamberto – Saluti istituzionali

09:15 Giulio Raimondi – Introduzione e apertura dei lavori

09:30 – 13:00 Intervengono:

Carlos Navas – Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking

Marcello Romagnoli – Università di Modena e Reggio Emilia

Giampaolo Manzolini – Politecnico di Milano

Claudio Fabbri – CRPA

Francesco Melino – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

13:00 Pausa Pranzo

14:00 Ripresa dei lavori. Intervengono:

Guillermo Figueruelo – Fundaciòn para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologìas del Hidrògeno ed Aragòn

Palma Costi – Assessore alle Attività Produttive della Regione Emilia Romagna

16.30 Chiusura lavori

Modena: Giulio Raimondi

Dalle ore 17 alle ore 18 (circa) – Visite guidate al Museo del Balsamico Tradizionale (necessaria la prenotazione entro il 26.11.2018 inviando una e-mail a info@comune.spilamberto.mo.it)