La Corrida di San Geminiano 2018. Come iscriversi e allenarsi

Torna l'annuale appuntamento della Corrida di Modena per il giorno di San Geminiano, il 31 Gennaio. Un appuntamento che da decenni vede protagonisti atleti modenesi, e non solo, sfidarsi a suon di corsa e divertimento nel centro cittadino. Un'esperienza che raduna migliaia di persone, pronte a sfidare prima di tutto sè stesse e poi anche amici e parenti, nella corsa più famosa della città, scegliendo tra la corsa competitiva, la Corrisangeminiano, e quella non competitiva, la Minicorrida.

Come iscriversi

Per partecipare alla gara competitiva le iscrizioni hanno aperto i battenti lo scorso 20 dicembre e sarà possibile iscriversi fino al 29 gennaio. Per quanto riguarda le modalità sarà sufficiente collegarsi al sito www.enternow.it/it/browse/corrida-2018. Sarà possibile iscriversi sia tramite e-mail al’indirizzo corrida@tds-live.com, via fax al numero +39 041 5086458. I corridori dovranno compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte, effettuare il pagamento sia via telematica sul sito web www.enternow.it oppure tramite bonifico bancario, intestato a A.S. Fratellanza 1874, con causale: 44’ Corrida di San Geminiano 2018 seguito dal nome e cognome dell’atleta iscritto, al seguente IBAN: IT40W0503412902000000151874, in questo caso le spese saranno a carico dell’ordinante.

Prezzo

Iscrizioni convenienti fino a domenica. Tutti i runner che vogliono partecipare alla Corrida dovranno approfittare di questo fine settimana per effettuare l’iscrizione a 15 €, la quota di partecipazione infatti salirà a 20€ da lunedì 21 gennaio.

Corrisangeminiano e Minicorrida, le gare non competitive

Come sempre la gara sarà aperta anche a chi vorrà affrontare i 13,350 chilometri senza cronometri ufficiali, con la voglia di mettersi alla prova in un percorso comunque chiuso al traffico e con i ristori. La partenza sarà sempre alle 14,30 in concomitanza con la gara competitiva. Le iscrizioni, al costo di 5€ per la Corrisangeminiano e a 3€ per la Minicorrida di 3,00 km si potranno effettuare al Campo di atletica di Modena in via Piazza ed il giorno stesso della gara al Palamolza dalle ore 11:00. Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento dei 5000 partecipanti.

Come prepararsi all’appuntamento

La Fratellanza tiene a cuore coloro che decideranno di mettersi alla prova nella Corrida, per questo motivo organizza delle sessioni di allenamento aperte a tutti quelli che vorranno partecipare. L’appuntamento è il lunedì ed il mercoledì sera dalle 19:30 alle 21:00 ed il sabato alle 12:00 presso Decathlon Modena in Viale Ovidio, dove i tecnici della Fratellanza daranno consigli preziosi e accompagneranno tutti i partecipanti nel loro allenamento.

Il giorno della gara

I pettorali della gara competitiva saranno disponibili per il ritiro da parte degli atleti e delle società dalle 11:00 della mattina di mercoledì 31 gennaio, insieme al pettorale verrà consegnato il chip e ed il buono per il deposito custodito delle borse nell’area riservata del Palamolza. Le classifiche finali verranno elaborate da TDS e convalidate dal Giudice Delegato Tecnico.