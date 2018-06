La corsa Tris Quartè Quintè Nazionale all’Ippodromo Ghirlandina

Piacevole consuetudine per l’Ippodromo di Modena. Anche questo martedì è stata programmata sull’anello del Ghirlandina la corsa Tris Quartè Quintè. Alle 18.50 nel ”Premio Lipari” saranno in pista 14 concorrenti disposti su 3 nastri a darsi battaglia per un appuntamento seguito a livello nazionale e che spesso riserva, per chi riesce a pronosticare la combinazione vincente, quote allettanti, soprattutto per la scommessa Quintè in cui si devono pronosticare i cavalli arrivati ai primi 5 posti.

Anche le Seconda Tris Nazionale è legata a una corsa dell’Ippodromo di Modena, la seconda corsa della giornata il “Premio Isola di Panarea” che vede 16 cavalli dietro l’autostart. Sarà quindi molto difficile pronosticare la terna vincente.

Inizio riunione ore 16.15. Da Domenica 24 le corse saranno in notturna con inizio alle ore 20 circa.