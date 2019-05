Un corso di degustazione vini alla Tenuta Vandelli di Sassuolo

Corso di Degustazione Vini per avvicinarsi alla tecnica di produzione del vino, per apprendere la sua degustazione e scoprire qualcosa di più dentro un calce di vino! 5 incontri a cadenza settimanale, dal 16 Maggio al 13 Giugno, che riproducono un viaggio nel mondo del vino, dedicato ad appassionati, futuri intenditori o amanti del buon bere, che desiderano scoprire cosa si cela dietro un calice!

5 lezioni teorico – pratica, dove insieme ad esperti docenti, andremo a percorrere i diversi argomenti con una presentazione dettagliata e formativa ed una degustazione di 3 vini a serata.

Il programma del corso prevede:

- Lezione 1 (16 Maggio 2019 ore 21:00)

La storia del vino: dal vino alla viticultura, dal passato ad oggi.

I sensi e la tecnica di degustazione: quanti sensi coinvolgiamo nell’atto di degustare? Quando la percezione diventa parola.

Applichiamo la tecnica di degustazione: assaggiamo 3 vini!

- Lezione 2 (23 Maggio 2019 ore 21:00)

La legislazione e l’etichettatura: perché ogni bottiglia porta con sé la sua carta d’identità!

Dalla vite al mosto: La vite, la nostra pianta devota, si descrive, nel suo ciclo di vita e nelle sue malattie. E ancora, dalla vendemmia, alle tecniche di cantina, fino al nostro fiore, il mosto!

Ripassiamo la tecnica di degustazione: assaggiamo 3 vini!

- Lezione 3 (30 Maggio ore 21:00)

Dal Mosto al vino: La fermentazione alcolica, la vinificazione in rosso. La vinificazione in bianco e in rosato: perché vinificare in bianco sono significa produrre un vino bianco

La macerazione carbonica

La conversione malolattica

L’affinamento dei vini: la botte, la barrique e gli altri vasi vinari

Ormai siamo competenti: degustiamo 3 vini!

- Lezione 4 (6 Giugno 2019 ore 21:00)

I vini speciali: gli spumanti. Dal mito di Don Perignon, passando per il vino dei nostri nonni. Storia, tecnica e fascino delle bollicine!

Bollicine: degustiamo 3 vini!

- Lezione 5 (13 Giugno 2019 ore 21:00)

I vini speciali: i vini passiti e quelli fortificati.

Cenni sull'abbinamento dei vini.

Degustiamo con 3 vini speciali!

Vi aspetteranno 5 serate di formazione, degustazione, apprendimento ma soprattutto divertimento.

Materiali in dotazione: con l'iscrizione al corso i partecipanti riceveranno 6 calici da degustazione ISO, materiale per le lezioni e slide a fine corso!

Contributo: Il corso completo ha un costo di €100,00 per 5 serate e degustazione di 15 vini.

Iscrizione obbligatoria a questo link http://bitescom.it/corsi-2/77-16-maggio-13-giugno-2019.html

Per info Francesca 338 1992480 – info@bitescom.it

Chiusura iscrizioni: 10 Maggio 2019

Sede del Corso: Tenuta Vandelli, via Circonvallazione San Michele, 6 - loc. San Michele dei Mucchietti - Sassuolo (MO)