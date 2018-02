Corso di Cucina sul "Finger Food" al Modena Food Lab

Mercoledì 28 Febbraio dalle 19.00 alle 22.30 lo Chef Valerio Cabri guida alla scoperta e alla realizzazione di finger food tradizionali e innovativi.

Il finger food è un modo diverso di approcciarsi al cibo e come tale richiede una preparazione che sappia rispettare la modalità di consumo “in punta di dita”, ma al tempo stesso riesca a ricreare in un piccolo boccone un concentrato di sapori, consistenze e profumi per vivere un’emozionante esperienza gustativa.

Per info e iscrizioni: sms al 3886292803