Imparare a fotografare insieme al Photoclub Eyes di San Felice

Manca pochissimo alla partenza del nuovo imperdibile corso base di fotografia organizzato dal Photoclub Eyes BFI di San Felice sul Panaro. Ancora pochi posti disponibili per porre le basi ad una passione, un hobby che, soprattutto negli ultimi tempi, grazie alla capillare diffusione degli smartphone, fa di tutti quanti noi dei potenziali fotografi.

Sono però molte le persone che smettono di fotografare perchè non riescono a crescere o a mettere in atto la propria creatività; ecco che per iniziare a fare realmente belle fotografie, è necessario avere le basi che permettano di superare i piccoli o grandi errori tecnici e ottenere finalmente il risultato sperato.

Il corso, che si svolge attraverso 9 lezioni teoriche più alcune esercitazioni pratiche, si terrà presso la sede del Photoclub Eyes BFI, nei locali del Centro Culturale Opera, in Via Montessori 39 a San Felice sul Panaro, con il Patrocinio di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

La prima lezione di presentazione, alla quale sarà possibile quindi iscriversi, si svolgerà giovedì 22 febbraio alle ore 21 e le altre lezioni sempre il giovedì dalle ore 21 alle ore 23.

Questi gli argomenti del corso:

La fotografia digitale - Gli apparecchi fotografici - Obiettivi ed accessori- La coppia tempo/diaframma - Luce e temperatura colore - Composizione e fotografia creativa - Lettura dell’immagine - Elaborazioni digitali

Inoltre esercitazioni pratiche con uscite fotografiche ed elaborazione digitale coadiuvate dal tutoraggio dei Soci esperti del Photoclub Eyes.

I relatori del corso sono: Vanni Monelli AFI (Artista della Fotografia italiana) BFI (Benemerito della Fotografia Italiana); Roberta Paltrinieri (Animatrice del Dipartimento Cultura FIAF); Patrizia Digito (Curatrice di Mostre e Collaboratrice della rivista FOTOIT); Michele Luppi (socio del Photoclub Eyes, esperto Adobe Photoshop).

Per Info ed iscrizioni tel. 370 300 3876 (ore serali) oppure via mail posta@fotoincontri.net