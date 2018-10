Corso Google Adwords con laboratorio

RELATORE: Gianpaolo Lorusso



Autore di “AdWords Agile“ (Hoepli - Febbraio 2018), uno dei libri più venduti in Italia sulla piattaforma Pay Per Click di Google, ha ideato ADworld Experience (oggi il più grande evento mondiale basato su casi reali di advertising online).



Nel 2016 ha ideato “PPC CheckMate“, un metodo di ottimizzazione delle campagne AdWords, che è stato brevettato negli USA e che è alla base del libro.



È stato uno dei primi professionisti web in Italia a interessarsi ai motori di ricerca e da allora opera sui progetti web di alcuni tra i più grandi gruppi aziendali e ONLUS italiani.



Durante il corso imparerai:



-Acquisizione di competenze teoriche e pratiche per la creazione e l’ottimizzazione di campagne Google ADS (AdWords)



-Esercitazioni laboratoriali applicate alle proprie campagne



PROGRAMMA COMPLETO:



1.Struttura delle campagne

Scelta della rete più adatta (Search o Display)



Aste e Punteggio di Qualità



Quante e quali campagne e gruppi di annunci fare e perché



Misurare l’efficienza delle campagne

Laboratorio di ottimizzazione strutturale



2.Scrittura degli annunci

Best practice per la scrittura degli annunci di testo



Banner adattabili e altri formati utilizzabili



Ottimizzazione delle estensioni



Laboratorio di ottimizzazione annunci ed estensioni



3.Tracciare le conversioni

Impostare il tracciamento delle conversioni in Analytics



Importare le conversioni e le metriche principali (Bounce Rate) in Google Ads



Misurare l’efficacia delle campagne

Laboratorio di ottimizzazione dell’efficacia



4.Ottimizzare i budget

Definire i Costi Per Clic massimi ideali



Copertura delle campagne (uso della Quota di Impression)



Distribuzione ottimale del budget



Laboratorio di ottimizzazione della copertura