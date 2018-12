Vi aspetto presso l'Associazione Edoné per presentarvi il CORSO PRATICO DI MEDITAZIONE "Fondamenti e Tecniche della Meditazione"

Questo corso, fornisce semplici ed efficaci strumenti per migliorare la propria salute, e comprendere meglio se stessi con l'aiuto della meditazione. Stare bene è possibile e non in un tempo lontano sulla base di chissà quali accadimenti che dovranno accadere, ma qui ed ora per quanto possibile. Una mente sana produce un corpo sano e questo dipende da noi scegliendo da che parte stare cominciando ad assumenrci la responsabilità della nostra vita. Vi racconterò di un viaggio che potrà migliorare la vostra vita e se lo vorrete fare insieme questo è il programma del corso a partire dal 13 dicembre 2018 Rilassare il corpo - Conoscere il respiro - Osservare e comprendere il pensiero - Imparare a concentrarsi sviluppando la mente - Fondamenti della meditazione - La meditazione e il colore – La meditazione e il suono - La meditazione e la forma - La meditazione e l’anima, conoscere la parte migliore di sé



Graziano Fornaciari è insegnante dell'associazione Atman dal 1997 e della scuola Energheia dal 2006 presso le sedi di Modena e Milano.