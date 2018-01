Vita da cosplayer, attesi in 2.000 a Modena per un grande raduno

Indossare i panni del proprio eroe preferito e vestirne anche la personalità: è questa la filosofia dei cosplayer, un must presso le più importanti manifestazioni dedicate ai fumetti. Per questo non poteva mancare un grande raduno a Cos.Mo, Cosplay Modena, la versione 2.0 della tradizionale fiera del fumetto, sabato 13 e domenica 14 gennaio nell'ambito di Expo Elettronica a ModenaFiere.

Per tutto il weekend si svolge una mostra mercato a misura di cosplayer, una due giorni dedicata al fumetto usato e da collezione: si spazia da quelli più retrò dal sapore vintage, agli intramontabili cult del passato sino ai più amati dai giovani appassionati, che ammiccano alle serie giapponesi, con la possibilità di scovare in fiera costumi, accessori e complementi ispirati ai beniamini più seguiti. A ModenaFiere, grazie alla collaborazione con lo staff di B.H.C Best Horror Cosplay, sono attesi oltre 2.000 "eroi mascherati", ma le adesioni sulla pagina facebook dell'evento sono in costante aumento.

Qui si trovano manga, anime, modellini, action figures, fumetti, comix, telefilm, videogiochi, giochi, giochi da tavolo, gioco libero, role playing games, autori e youtubers. CosMo è anche animazione a 360° grandi con megaschermo sul palco, stand fotografici per i cosplayers, tornei di videogiochi, tornei di carte collezionabili, ospiti e mostre inedite.

Il Cosplay nasce sulla scia dei cartoons asiatici: il termine è una contrazione delle parole inglesi "costume" e "play", e indica un hobby, nato in Giappone e successivamente diffusosi nel resto del mondo, che consiste nel vestirsi come i personaggi di manga, anime, videogiochi, telefilm, film, o anche gruppi musicali. Con la particolarità che i costumi sono rigorosamente realizzati a mano dalle persone che li indossano.