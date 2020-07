Il Festival Mundus compie 25 anni: ospiti internazionali e collaborazioni inedite per l'edizione 2020

Un viaggio lungo un quarto di secolo, pensato come una vetrina sul mondo attraverso un punto di vista molto specifico e particolare, quello della musica declinata in tutte le sue espressioni. Festival Mundus – la nota e amata rassegna ideata e voluta da Ero Righi di Ater – compie 25 anni in questo 2020, in un momento davvero molto particolare per il mondo intero. E festeggia un traguardo così importante ‘in presenza’ tra luglio e agosto, con 30 concerti (molto più numerosi rispetto al passato) organizzati da Ater Fondazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni comunali nelle piazze e nei cortili di Modena e Reggio Emilia e province, in località ‘storiche’ e addirittura con alcune ‘new entries’: Carpi, Casalgrande, Correggio, Gombola, Maranello, Mirandola e Scandiano. Ingressi gratuiti e a pagamento (a 5.00, 8.00 e 10.00 euro), nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19. Tutti i biglietti sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.

Festival Mundus 2020 si apre lunedì 6 luglio a Reggio Emilia con l’inconfondibile suono del sax baritono di Javier Girotto, per chiudersi sabato 29 agosto a Maranello in provincia di Modena con la straordinaria voce di Karima. Tra le novità, anche la collaborazione tra Mundus e Trasparenze Festival - organizzato dal Teatro dei Venti di Modena - che si svolgerà rigorosamente all’aperto nel suggestivo borgo di Gombola, frazione di Polinago sull’Appennino modenese. Quattro gli appuntamenti proposti nell’ambito del festival con una anteprima assoluta: venerdì 31 luglio alle 22 Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli si raccontano e cantano; alla stessa ora sabato 1° agosto sarà la volta de La Toscanini NEXT Ensemble in “Omaggio a Fellini” con musiche di Nino Rota e Mascia Foschi voce recitante; venerdì 7 agosto invece alle 21.30 Peppe Servillo e Natalio Mangalavite insieme in “Il resto della settimana”, mentre in anteprima assoluta sabato 8 agosto alle 19 e alle 21 Iaia Forte incontra Javier Girotto in “Interno familiare” tratto dai racconti del libro culto di Anna Maria Ortese “Il mare non bagna Napoli”.

Maranello e Mirandola sono le due ‘new entries’ per il Festival Mundus, assieme al borgo di Gombola sull’Appennino modenese.

Primo degli appuntamenti di Mundus 2020 nel Modenese, a Mirandola, il concerto-spettacolo “Metropolis” con Rita Marcotulli e Danilo Rea che al doppio pianoforte accompagneranno la proiezione del capolavoro del cinema muto diretto dal regista tedesco Fritz Lang nel 1927, in programma sabato 11 luglio alle 21.30 presso il Parco di Piazza Matteotti con biglietto d’ingresso a 10 euro. Stessa location, stessa ora e stesso prezzo per gli altri tre concerti in cartellone a Mirandola: quello Gianluca Petrella al trombone e Pasquale Mirra al vibrafono mercoledì 22 luglio, “Fly Now” della musicista e cantante tedesca Olivia Trummer mercoledì 29 luglio e “Italian Style” de La Toscanini Brass Quintet con brani da Nino Rota, Claude Debussy, Domenico Modugno e altri mercoledì 5 agosto. In caso di maltempo i concerti si terranno presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini in via 29 Maggio 4. Info: telefono 0535.22455, mail mirandola@ater.emr.it, sito www.comune.mirandola.mo.it

Quattro i concerti di Mundus anche a Maranello, tutti presso il Drive-in Arena Gremiole in località Gorzano, via Gremiole 1. L’inizio è previsto per le 21.30, biglietto d’ingresso al costo di 10 euro (Promo Famiglia: bimbi under 14 gratuiti se accompagnati da due o più adulti paganti). Ad aprire le danze – domenica 12 luglio - sarà AlJazZeera feat. Frankie hi-nrg mc, mentre sabato 18 luglio il noto giornalista musicale Ernesto Assante assieme a Wire Trio in “Woodstock Revolution!” racconteranno e suoneranno in maniera originale il più grande concerto della storia. Venerdì 7 agosto ecco il “Concerto per Thelma & Louise” con le voci cantanti e recitanti di Angela Baraldi e Francesca Mazza accompagnate al pianoforte da Rita Marcotulli in uno spettacolo intenso ispirato al mitico film diretto da Ridley Scott nel 1991 e interpretato da Geena Davis e Susan Sarandon. Chiusura alla grande – dei concerti a Maranello e dell’edizione 2020 di Mundus – sabato 29 agosto con la splendida voce e presenza di Karima in formazione Quartet. In caso di maltempo i concerti si terranno presso l’Auditorium Enzo Ferrari in via Nazionale 78. E’ possibile l’acquisto di più di 4 posti in una piazzola solo se appartenenti allo stesso gruppo familiare, conviventi o se appartenenti alle categorie non soggette al distanziamento interpersonale in base alle disposizioni vigenti. Altrimenti è d’obbligo mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt all’interno dell’area assegnata. Info: telefono 0536 240.133 – 021, mail cultura@comune.maranello.mo.it, sito www.comune.maranello.mo.it

Quattro i concerti di Mundus 25^ edizione anche a Carpi, nella storica location del Cortile d’onore del Palazzo dei Pio, tutti a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online all’indirizzo https://bit.ly/2YONk4D e inizio alle 21.30. Sarà il sassofonista Rosario Giuliani in formazione Quartet il primo importante artista la sera di venerdì 17 luglio con “Love in translation”, a cui faranno seguito domenica 26 luglio due ospiti internazionali: la cantante e compositrice di jazz svizzero-albanese Elina Duni e il chitarrista e compositore jazz inglese di Londra Rob Luft con il suggestivo concerto “Songs of Love & Exile”. Indimenticabili brani di Nino Rota, John Kander, George Gershwin e Astor Piazzolla per La Toscanini Next Sax Quintet, che domenica 2 agosto con “Take Five” saranno a Carpi. Ancora due ospiti internazionali domenica 9 agosto: BartolomeyBittmann (il violoncellista Matthias Bartolomey e il violinista e suonatore di mandola Klemens Bittmann) fondono rock e musica da camera con “Dynamo” per un concerto che stupirà e travolgerà gli spettatori. In caso di maltempo ci si sposterà al Teatro Comunale in Piazza Martiri 72. Info: telefono 059 649227 – 649022, mail teatro.comunale@carpidiem.it, sito www.carpidiem.it

Si terranno infine presso il Giardino del Circolo Arci Vibra ribattezzato #Zonalibera i tre originali appuntamenti di Mundus a Modena con nomi di spicco del panorama musicale indie italiano organizzati in collaborazione con Circolo Culturale Left-Vibra, iniziano tutti alle 21.30 con biglietto d’ingresso a 10 euro (previa tessera Arci obbligatoria al costo di 5 euro). Francesco Di Bella – ex leader del gruppo musicale 24 Grana – sarà il protagonista di mercoledì 22 luglio, mentre venerdì 24 luglio una curiosa serata tra fumetto e musica - realizzata in collaborazione con SUNER Project festival di Arci Regionale Emilia Romagna – vedrà ospite del Vibra l’illustratore Alessandro Baronciani con i musicisti Corrado Nuccini e Daniele Rossi e le voci di Ilaria Formisano ed Her Skin per il concerto a fumetti “Quando tutto diventò blu”. Ancora tra fumetto e musica la serata di venerdì 31 luglio: con “Antologia di Rapconti illustrati” protagonista il noto rapper Murubutu, con lui l’illustratore Roby Il Pettirosso e la vocalist Dia. Ingresso scontato al 50% ai possessori della tessera YoungERCARD in collaborazione con Comune di Modena e Regione Emilia Romagna. In caso di maltempo l’evento verrà recuperato in nuova data. Info: mail info.cultura@comune.modena.it, telefono Circolo Vibra 059.826216, mail info@vibra.tv, sito www.vibra.tv

Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus.

