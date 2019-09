Auditorium Ferrari di Maranello, il cartellone della stagione 2019/2020

Un grande impegno organizzativo, e un cartellone che propone nove spettacoli che si distinguono per varietà e struttura, sette di prosa, uno di teatro comico musicale, uno di danza contemporanea, volti a portare all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello nomi di punta del panorama teatrale, a cui si aggiungono quattro spettacoli della rassegna Teatro XXS per bambini.

Si parte il 7 novembre con la nota scrittrice Michela Murgia che propone il suo interessante e attuale monologo “Istruzioni per diventare fascisti”.

Esperienze personali, piccoli fallimenti apparentemente senza importanza, inquietudini che attraversano il nostro presente sono al centro dell’originale spettacolo “Attorno a un tavolo” che si terrà il 12 , 13 e 14 novembre, nel quale Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette accoglieranno gli spettatori in uno spazio scenico che è una cucina.

Massimo Popolizio è regista e interprete di “Furore” in scena il 5 dicembre tratto dall’omonimo romanzo di Steinbeck: un one man show epico e lirico, realista e visionario, sempre sorprendente per la sua dolorosa e urgente attualità.

Come di tematiche attuali – la guerra, il bullismo, le discriminazioni sociali - tratta anche “La Classe”, il 22 gennaio, di Vincenzo Manna per la regia di Giuseppe Marini, tra gli interpreti Brenno Placido, figlio di Michele.

“PaGAGnini” protagonista il 4 febbraio è invece uno spettacolo elettrizzante che unisce la musica classica con il virtuosismo e lo humour di quattro fantastici musicisti. Con “Traviata” (13 febbraio) la coreografa e regista Monica Casadei offre una versione danzata - attualizzata e dalla parte della protagonista - della celeberrima opera lirica di Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo “Ubu al luna park” di scena il 3 marzo, liberamente tratto da Ubu re di Alfred Jarry, è un originale progetto realizzato nell’ambito del protocollo regionale “Teatro e Salute Mentale”, dove il teatro diventa elemento di benessere psichico e, soprattutto, di crescita individuale e collettiva.

Mario Perrotta con “Della Madre” sarà presente il 12 marzo e indaga le metamorfosi contemporanee della figura materna, mentre Simone Cristicchi nel suo “Manuale di Volo per Uomo” sarà protagonista il 7 aprile e si interroga sul senso della sofferenza e dell’amore.

La rassegna Teatro XXS propone inoltre quattro spettacoli per le famiglie e i bambini dai 3 ai 12 anni, il sabato pomeriggio alle 16: Schiaccianoci Swing (14 dicembre), Sonata per tubi (18 gennaio), Il bagnetto (15 febbraio) e Pinocchio (21 marzo). Campagna abbonamenti dal 16 al 22 settembre, carnet tre spettacoli dal 23 al 29 settembre, vendita biglietti dal 1 ottobre.

Gli spettacoli dell'Auditorium iniziano alle ore 21.00. Il biglietto di ingresso ha un costo di 18 euro. mentre 16 euro è il costo ridotto per persone fino a 29 anni e oltre i 60, abbonati al cinema d’essai, per i soci COOP, associazioni, ovvero gruppi di almeno 8 persone, per militari.

Per Informazioni e Prenotazioni

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all'indirizzo auditoriumferrari@ater.emr.it oppure telefonando al numero 0536 94 30 10.

I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

Dal 1 ottobre per tutti gli spettacoli della Stagione nei seguenti orari: Mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00, nelle serate di programmazione del cinema, su appuntamento telefonando al numero 0536 94 30 10, il giorno di spettacolo dalle ore 18:00 alle 21:00