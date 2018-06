Soliera chiama i fotografi per farsi fare il ritratto, aperto un bando

Il Comune di Soliera fa appello ai fotografi, offrendo la residenza di una settimana di workshop non-stop sotto la guida del collettivo TerraProject, i cui reportage sono pubblicati dalle più prestigiose riviste nazionali e internazionali, per ritrarre i luoghi ed evocare le storie del territorio solierese e circostante. Il bando, riservato agli under 36, scade venerdì 6 luglio.

La commissione vaglierà le candidature e selezionerà da 8 a 10 fotografi. L'idea è quella di proporre un’esperienza di esplorazione e narrazione collettiva del tessuto sociale, culturale e produttivo di Soliera e dell’Unione delle Terre d’Argine.

La partecipazione alla residenza è gratuita, vitto e alloggio sono a carico dell’organizzazione. Dal 23 al 30 settembre 2018 i partecipanti saranno seguiti da due fotografi del collettivo TerraProject. Soliera costituirà la base operativa della residenza, sia per l’alloggio che per gli incontri teorici e di revisione del materiale raccolto, mentre l’esplorazione fotografica si estenderà anche al territorio circostante. I fotografi del collettivo condivideranno con i partecipanti la loro esperienza di narrazione collettiva, descrivendo il processo di identificazione di un tema, della stesura della proposta e dello storyboard, della definizione di un linguaggio attinente, della realizzazione anche a più mani, della selezione del materiale raccolto e dei possibili output.

Nei giorni della residenza, i partecipanti potranno incontrare i rappresentanti di istituzioni, associazioni, realtà produttive, sociali e culturali del territorio. Saranno inoltre messi in contatto con i partecipanti ai laboratori di scrittura autobiografica della Natalia Ginzburg per condividere esperienze e testimonianze e promuovere nuove attività di scrittura creativa.

Ciascun partecipante dovrà provvedere a portare con sé l’attrezzatura necessaria composta da macchina fotografica digitale e computer portatile attrezzato con programmi di editing e post-produzione (Photoshop e/o Lightroom). I lavori del collettivo TerraProject sono pubblicati su testate come Der Spiegel, Financial Times Magazine, GEO, Le Monde, Monocle, Newsweek, Paris Match, Stern, Time, The Wall Street Journal e, in Italia, su D La Repubblica, Internazionale, Io Donna, L'Espresso, Sportweek, Panorama e Vanity Fair. Di particolare rilievo il servizio su Amatrice, nel post terremoto. I loro reportage sono stati esposti in tutto il mondo e i membri del collettivo sono stati ospiti di numerosi festival fotografici internazionali. Numerosi i riconoscimenti internazionali, tra cui il World Press Photo (2010 e 2012) e il Canon Prize (2010).

Per maggiori informazioni: 059 568580, info@fondazionecampori.it