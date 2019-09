Benessere attraverso lo yoga, i nuovi corsi per donne over 40

Sono aperte da oggi lunedì 2 settembre le preiscrizioni all’edizione autunnale dei corsi “Benessere in menopausa”, corsi che si rivolgono a donne che abbiano raggiunto un'età minima di 40 anni.

Poco tempo per se stessa, ritmi frenetici e forti pressioni psicologiche; l'accumularsi di tensioni e stress. In un periodo di cambiamento come la menopausa è utile potersi fermare, trovare un tempo e uno spazio dove potersi ascoltare e permettere all'energia e alle emozioni di tornare a fluire liberamente.

Così l’assessorato al Welfare del Comune di Modena, in collaborazione con l'Associazione La Tela di Penelope, propone un corso che si avvale di antiche tecniche psicofisiche orientali come lo yoga e qigong che possono essere d'aiuto in presenza dei sintomi più comuni del climaterio e per il raggiungimento di un'autonomia interiore e di una maggiore serenità.

Il corso si tiene due volte all’anno: in autunno e in primavera e si articola su 16 incontri a cadenza settimanale. Il corso autunnale si svolge dal 23 settembre al 19 dicembre e dall'8 al 27 gennaio per quattro gruppi di partecipanti a numero chiuso.

Le preiscrizioni si fanno dal 2 al 16 settembre tramite form online dedicato e la quota a carico delle partecipanti è di 150 euro.

Il programma prevede tecniche di respirazione e rilassamento, esercizi di controllo della postura, per lo scioglimento delle articolazioni e il rafforzamento della colonna vertebrale, tecniche per mitigare ansia e depressione, esercizi per il riequilibrio ormonale e la sessualità.

Diverse le sedi e gli orari in cui si svolge il corso a seconda del gruppo scelto: sala Circolo Narxis via Donati 120/b (lunedì 17-18.30 o giovedì dalle 19 alle 20.30) sala corsi nascita del Consultorio di via Don Minzoni 121 (giovedì 19-20.30) sala civica Cognento via Traeri 100 (mercoledì dalle 14.30 alle 16).

Giovedì 13 settembre alle 20.30, presso la Sala Riunioni di via Padova 149, si svolgerà l’incontro di presentazione con la possibilità di confermare l’iscrizione.