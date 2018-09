Street art, via alla presentazione delle opere di Call4artist

C’è tempo fino al 16 settembre per partecipare a “Call4artist”, il concorso promosso dalla segreteria organizzativa dell’edizione 2018 di Modena Smart Life, il festival della cultura digitale, le cui giornate centrali saranno il 28, 29 e 30 settembre. La Call è rivolta in particolare ai soggetti che si occupano di grafica, fotografia, illustrazioni ed arte visiva in generale, che sono chiamati a rappresentare il rapporto tra uomo e tecnologia.

La partecipazione è gratuita e ciascun candidato potrà partecipare fino ad un massimo di tre opere, da inviare entro le ore 24 del 16 settembre a segreteria@modenasmartlife.it, insieme ad una breve descrizione del concetto che sta alla base della sua realizzazione. Il regolamento completo ed il modulo di adesione sono scaricabili dalla sezione dedicata del sito www.modenasmartlife.it, dove entro il 24 settembre saranno pubblicati anche i progetti selezionati, fino a un massimo di 12.

Questi verranno poi stampati a spese dell’organizzazione del Festival ed esposti in Piazza Grande, in aree espositive appositamente allestite, dal 28 al 30 settembre. Durante l’evento, il pubblico potrà votare le opere esposte; al vincitore verrà consegnato un attestato e la stampa della sua opera.

Il focus di questa terza edizione del Festival è "il valore strategico, economico e sociale del dato digitale" e affronterà quindi i temi dell’impatto del digitale su produzione, processi produttivi, sviluppo business e innovazione, sullo scambio di servizi, informazioni e comunicazione, sull'economia, sulle persone e la collettività. L’evento, declinato in #Future Modena 018, sarà accompagnato da un programma di avvicinamento, #waiting4future, che prende il via a metà settembre dalla manifestazione fieristica Modena Nerd 2018 (il 15 e 16 settembre).

#Future Modena 018 è una iniziativa del Comune di Modena realizzata in collaborazione con Unimore, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione San Carlo, con il sostegno di Banca Bper ed il contributo di Legacoop Estense e Hewlett Packard Enterprise. Patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Camera di Commercio di Modena, è promosso in collaborazione con Lepida Spa, Tecnopolo - Fondazione Democenter, Fondazione San Filippo Neri, Confindustria Emilia Area Centro e Aci Modena.