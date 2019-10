Cene e musica: al via “Note di solidarietà” per aiutare le famiglie bisognose

Cene con musica dal vivo per raccogliere fondi a favore di famiglie bisognose. È questa l’iniziativa “Note di solidarietà” del centro “Giliberti”, il cui ricavato sarà “raddoppiato” dal Conad, e trasformato in buoni spesa che i Servizi Sociali del Comune destineranno in forma anonima a nuclei familiari in difficoltà.

“Note di solidarietà” – spiegano i promotori – è l’espressione di una volontà che nasce dal territorio: da un lato la professionalità di un operatore economico con i suoi punti vendita, e dall’altro la passione civile del volontariato. Una sinergia che permetterà di offrire la spesa nei punti vendita Conad, a chi fatica a sostenerla.”

Il programma, rivolto a tutta la cittadinanza, prevede otto serate, di sabato, dal 19 Ottobre al 25 Aprile nella sede del circolo, in via Tassoni 6; la cena, su prenotazione, costa 20€; la parte di spettacolo, che vedrà tributi a grandi cantanti italiani e stranieri, è curata da Cigarini, lui stesso musicista.

“Poiché ci rendiamo conto che il bisogno delle famiglie è in costante aumento- Commenta l’assessora ai Servizi Sociali Calzolari - cerchiamo di potenziare il nostro intervento con ulteriori strumenti: dunque ben venga questa iniziativa, per la quale ringraziamo molto il Centro “Giliberti” e il Conad.”

Calzolari ha anche ricordato il successo crescente dell’iniziativa “Carpi non spreca”: 17 tonnellate di cibo nel 2017; 18,2 nel 2018 e 11,5 nei primi otto mesi 2019.

Il progetto è stato presentato in Municipio dall’assessore Tamara Calzolari, con Carla Mari del “Giliberti”, Raul Gabrieli del Conad e Vanni Cigarini, della onlus “Lo zaino dell’artista”.