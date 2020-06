"L'Italia delle Maschere", libera collaborazione per il nuovo volume dedicato all'eccellenza italiana

La prossima edizione del volume "L'Italia delle Maschere" del giornalista e scrittore Daniele Rubboli è in corso di stesura, e i soci del Circolo Artisti di Modena e del Centro Studi Muratori sono invitati ad una libera collaborazione. Il libro, che sarà pubblicato dalla Casa Editrice Artestampa di Modena, rende omaggio alle Maschere italiane, e il ricavato della vendita sarà destinato ad interventi di beneficenza rivolti a "nuovi poveri" e senzatetto.

Agli Artisti che desiderano collaborare si chiede un'opera grafica (acquerello, china ecc) che ritragga a propria scelta ed interpretazione una delle Maschere Italiane. L'Artista è pregato di comunicare, prima di realizzare la sua opera, la scelta del soggetto al Presidente del Circolo degli Artisti Giancarlo Corrado, allo scopo di favorire un'equa distribuzione dei soggetti. E' gradito anche un eventuale suggerimento per la copertina del libro. Ogni artista potrà eseguire al massimo cinque contributi, recanti raffigurazioni di maschere diverse. Il formato A3 è il limite consentito per le dimensioni delle opere, che dovranno essere inviate o consegnate entro e non oltre il 20 Settembre 2020 al Circolo degli Artisti in via Castel Maraldo 21A, Modena, debitamente firmate.

Nell'eventualità che il numero di collaborazioni superi le aspettative, l'editore e l'autore si riserveranno il diritto di selezionare quali opere pubblicare. Gli elaborati non inseriti, verranno comunque esposti in occasione della presentazione del volume.

Sul sito web del Circolo degli Artisti è disponibile un elenco delle maschere italiane, consultabile qualora gli artisti cercassero un suggerimento riguardo il soggetto da ritrarre.