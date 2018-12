Natale Modenese | I concerti di Natale a Modena e provincia nel 2018

Il periodo di Natale offre ai modenesi tante opportunità per vivere appieno la magia di questo momento. Nella rubrica #natalemodenese raccontiamo le iniziative e le tradizioni del territorio, partendo dai concerti di Natale.

Modena

14 Dicembre

"Concerto di Natale: la musica del cuore", serata benefica a favore di AVAP Maranello

Un appuntamento in cui la musica sarà protagonista grazie al talento e alla sensibilità di tre grandi musicisti e interpreti. I maestri Gentjan Llukaci col suo violino e Denis Biancucci al pianoforte, accompagnano la magistrale voce del tenore Giorgio Casciarri nell’esecuzione di opere musicali “che provengono dal cuore”: melodie napoletane e sonorità veneziane di ispirazione barocca, colonne sonore dei film di Fellini e Sergio Leone, oltre a un valzer piuttosto che un tango, per finire con le più note arie natalizie.

15 Dicembre

Compleanno di Raina Kabaivanska: i festeggiamenti al Concerto di Natale



Sara` l`occasione per festeggiare il compleanno di Raina Kabaivanska, nata il 15 dicembre, e il 60 esimo anniversario del suo arrivo in Italia con una borsa di studio del governo bulgaro, che la portera` al suo debutto italiano a Vercelli con Piero Cappuccilli ne Il Tabarro di Giacomo Puccini. Riconosciuta icona di eleganza e stile, Raina Kabaivanska, una delle ultime vere dive del melodramma internazionale, e` insignita, tra gli altri, del titolo di Grand`Ufficiale al Merito della Repubblica italiana e di Commandeur de l`Ordre des Lettres et des Arts della Repubblica Francese.

16 Dicembre

Mo-Est in festa, falò di Natale sulle note del Modena Gospel Chorus

Il programma della festa, organizzata da “siaMo-Est” - che unisce il Comitato cittadini, la parrocchia Regina Pacis, la Polisportiva Modena Est e si avvale della collaborazione del Comitato Genitori Saliceto Panaro – prevede l’esibizione musicale del Modena Gospel Chorus e la presenza per tutta la durata della manifestazione di un punto ristoro che farà gnocco fritto.

Concerto di Natale 2018 alla Chiesa Cristiana Gesù Fonte d'Acqua Viva

Torna l'annuale concerto di Natale della Chiesa Cristiana Gesù Fonte d'Acqua Viva che quest'anno porta il nome "Vedo il Signore, vieni a vedere, vieni ad ascoltare.

Carpi

Moderni laser e musica anni '70: continuano le innovative proposte di Natale a Carpi

Si esibirà inoltre per le vie del centro The Tamarros, una machine band acustica abbigliata con pantaloni a zampa d’elefante, occhiali a specchio e pettinature afro, lustrini e paillets, in pieno stile “Febbre del sabato sera”. La band si scatenerà per il centro al ritmo dei grandi classici della Discomusic anni ‘70, coinvolgendo i presenti in una sorta di grande festa.