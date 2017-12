Curiosità Modenesi | Viaggio tra le meravigliose statue del Graziosi

Forse ai più il suo nome non dice nulla, ma non è possibile che non abbiate visto almeno una volta nella vostra vita le sue statue. Infatti, la città di Modena è ricca di statue di grande valore artistico, e pochi sanno che la maggior parte di esse è stata realizzata da Giuseppe Graziosi. Si tratta di un modenese vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento che ha reinventato l'urbanistica del centro storico grazie alle sue realizzazioni.

Le meravigliose statue del Graziosi:

#Fontana dei due fiumi

#Fontana della Ninfa

#3 Busto di Luigi Albinelli