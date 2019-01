"Dire di no", esce il nuovo singolo di Matteo Camellini

Da Venerdì 18 Gennaio, dopo il primo singolo d’esordio "Illusione", torna nelle radio italiane il cantautore sassolese Matteo Camellini, con il nuovo singolo "Dire Di No", prodotto ed arrangiato da Alex Bagnoli presso Alby Studio. Il mastering è a cura di Davide Barbi. "Dire Di No" in 3 minuti racconta diverse situazioni purtroppo decisamente comuni, episodi di violenza, fisica, sulle donne, psicologica, bullismo, omofobia e razzismo.

Il cantautore sassolese decide di denunciare cantando e incoraggiando i ragazzi a Dire Di No, a ribellarsi e a fare del rispetto una condizione necessaria per vivere. Lo stesso artista, da bambino, è stato in prima persona oggetto di prese in giro e atti di bullismo. Anni dopo decide di parlarne e di raccontarsi nella speranza che anche altre persone possano trovare sollievo nel farsi sentire e andare avanti. Radio Bruno ottiene anche questa volta l'anteprima del brano e inserisce Matteo nel cast del Radio Bruno estate 2018. 'L'arcobaleno viene sempre dopo il temporale'.