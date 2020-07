L'edizione 2020 si farà, il FestivalFilosofia sconfigge il covid

Più di cento appuntamenti gratuiti in tre giorni per approfondire il tema "macchine". Oltre 40 lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, spettacoli, iniziative per bambini e cene filosofiche, tutto in presenza e in sicurezza, secondo le norme anticovid: è ciò che propone la ventesima edizione del festivalfilosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre in 40 luoghi delle tre città.

La manifestazione, che lo scorso anno ha sfiorato le 200 mila presenze e in diciannove anni ha superato i due milioni, organizzata dal "Consorzio per il festivalfilosofia", si terrà quindi nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Lo farà con variazioni minime, confermando l'impianto sulle tre sedi e secondo i canoni ormai classici. D'altronde, gli eventi realizzati in queste settimane hanno già ampiamente dimostrato la fattibilità di manifestazioni all'aperto con un numero di accessi contingentato.

Per scopreire i programma del festival bisognerà attendere il 15 luglio, data della conferenza stampa di presentazione.