Festival di Sanremo, per il sesto anno la sassolese Flora Gentile curerà trucco e parrucco

Per il sesto anno consecutivo Sanremo vedrà Sassuolo protagonista. Confermatissima, già dal termine della scorsa edizione, infatti, la sassolese Flora Gentile di Nabila Parrucchieri, assieme al suo gruppo si occuperà del trucco e parrucco della principale manifestazione canora italiana.

Come per le precedenti cinque edizioni, da martedì 6 a sabato 10 febbraio, Flora Gentile ed il suo staff si occuperà del make up dell’intero Festival e dei vari eventi collaterali. Presenza, la sua, ormai radicata grazie al forte impegno professionale entusiasmo e creatività.

Flora sarà presente per tutta la settimana del Festival, in cui porterà la sua collaborazione e la professionalità che ha profuso nelle edizioni precedenti accrescendo la sua esperienza nel mondo dello spettacolo e apportando le sue novità frutto di un costante aggiornamento. Un impegno che la titolare del salone Nabila di via Gorizia a Sassuolo, porterà avanti 24 ore su 24 per tutta la durata della kermesse, preparando presentatori, cantanti ospiti non solo alle serate di Festival, ma a tutte le manifestazioni collaterali, le interviste e le apparizioni che trasformano per una settimana Sanremo nella capitale italiana della musica.

Si rinnova anche la carica emotiva e l'entusiasmo per un impegno così importante che prenderà forma in questa grande manifestazione e i suoi eventi collaterali (show, sfilate, interviste...) dove la professionalità, l'immagine, la ricercatezza ed una buona dose di fantasia sono elementi chiave.