Filosofia del Diritto, docente Unimore editor di una prestigiosa rivista internazionale

Un docente Unimore, il prof. Gianfrancesco Zanetti del Dipartimento di Giurisprudenza, è il primo Editor della sezione "History of Philosophy of Law and Social Philosophy" della "Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy" (eds. M. Sellers, S. Kriste, Springer 2020).

Si tratta di un prestigioso riconoscimento per il docente Unimore di Filosofia del Diritto, in quanto l'Enciclopedia è un progetto mondiale promosso dall'International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), fondata a Berlino nel 1909 e al quale afferisce come sezione, anche la Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD), di cui il prof. Gianfrancesco Zanetti è socio.

Come progetto l'Enciclopedia è stata lanciata lo scorso anno, a Lisbona, in occasione del "XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR)" e sarà pubblicata dalla prestigiosa casa editrice internazionale Springer

L’Enciclopedia tratterà tutti i temi della filosofia del diritto e della filosofia sociale, i profili storici e teorici, nonché i principali autori e sarà caratterizzata da voci specificamente commissionate da un team internazionale dei migliori studiosi al mondo, comprendenti più di 2.000 voci. Obiettivo dell’editore è che essa “si assicuri un posto come opera di riferimento fondamentale anche per gli anni a venire".

I due curatori principali dell’Enciclopedia sono il prof. Mortimer Sellers, Presidente dell’IVR, Professore all’Università del Maryland e Direttore del Centro di Baltimora per il Diritto internazionale e comparato, e il prof. Stephen Kirste, Presidente della sezione tedesca della IVR e Professore all’Università di Salisburgo.

Le sezioni in cui si articola l'Enciclopedia sono 14 e altrettanti gli editor incaricati: tra questi c'è, appunto, il prof. Gianfrancesco Zanetti, che è stato scelto come coordinatore unico della sezione "History of the Philosophy of Law and Social Philosophy". L'incarico durerà fino alla pubblicazione dell'Enciclopedia che avverrà entro il 2020.

Tra gli editor delle altre sezioni ci sono studiosi di fama internazionale provenienti da Atenei di vari paesi: Svezia, Messico, Brasile, Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania, Serbia, Turchia, Gran Bretagna.

"Dopo essermi consultato con alcuni colleghi di vari paesi, ma anche con studiosi italiani con i quali intrattengo un dialogo scientifico sui profili storici e teorici della filosofia del diritto e della filosofia politica e sociale - spiega il prof. Gianfrancesco Zanetti di Unimore - ho deciso di assegnare agli specialisti esclusivamente voci su autori, e non voci tematiche; si tratta di autori che, nel corso della storia, hanno apportato un contributo specifico a queste discipline ed elaborato categorie rilevanti per il diritto e le sue interpretazioni. Prevedo che al termine le voci realizzate saranno tra le 180 e le 200".

Gianfrancesco Zanetti ha insegnato presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, presso Hunter College - CUNY a New York, e presso l’Università della California a Berkeley. Attualmente insegna Philosophy of Law nonché Teoria dell'argomentazione normativa, presso l’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, e Filosofia del diritto presso l’Accademia Militare di Modena, Corso per Allievi Ufficiali Carabinieri. È Associate Editor di “Ratio Juris. An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law”, Wiley Blackwell; fa parte degli organi di varie riviste italiane fra le quali “Rivista di Filosofia del diritto”, della quale coordinò il Comitato Editoriale all’atto della sua fondazione, e “Filosofia Politica”, entrambe edite dalla Società Editrice Il Mulino. Ha tenuto public lectures in numerose sedi nazionali e internazionali, fra le quali la School of Law di Columbia, Princeton New Jersey, University of California Berkeley, e il Festival della Filosofia di Modena. Membro corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, è il Direttore del CRID - Centro Interdipartimentale di Ricerca su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e di Reggio Emilia (www.crid.unimore.it).